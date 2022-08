Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm: prezzo shock su Amazon (-45%)

Ancora non avete uno smartwatch nel 2022?! Grazie a questa imperdibile offerta su Amazon potete recuperare questa mancanza. Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm è scontato del 45% sul noto e-commerce. Avete capito bene, quasi metà prezzo, lo potete acquistare a soli 218,50 €. Possedere uno smartwatch significa non perdersi mai più una notifica o una chiamata importante, quando siete lontani dal vostro smartphone. Ovviamente uno smartwatch non è solo questo, ma molto di più e Samsung è sinonimo di qualità in questo settore.

Galaxy Watch 4 Classic: prezzo folle su Amazon

Grazie a questo dispositivo dal design elegante, potete aggiungere un tocco di raffinatezza al tuo polso. Il Watch 4 è realizzato con materiali di elevata qualità, come l’acciaio inossidabile, che esprimono la sua funzionalità potente e intuitiva. Potete monitorare la vostra salute, tenendo traccia dei vostri progressi fitness con con questo device che misura in tutta praticità la composizione corporea, grazie ai suoi sensori di ultima generazione. Qui avete anche il misuratore di pressione ed ECG; ovvero grazie al sensore Samsung BioActive, lo smartwatch monitora ECG e misura la pressione sanguigna in tempo reale. Basterà effettuare una calibratura iniziale e poi i sensori controlleranno rapidamente la vostra pressione sanguigna.

Fitness Tracker registra le vostre attività e i vostri punteggi di fitness sull’orologio e sullo smartphone. Inoltre, grazie al GPS potete rimanere sul vostro percorso e in più potete contare i passi e tenere sotto controllo le calorie. Samsung Galaxy Watch 4 Classic è compatibile con tutti gli smartphone con sistema operativo Android versione 6.0 o successiva e RAM superiore a 1.5 GB. Non perdete per nessun motivo al mondo questa offerta pazzesca su Amazon, potete acquistare il nuovo Watch 4 a soli 218,50 €. Stiamo parlando di uno sconto folle del 45%. E come dice Amazon: “O soddisfatti o rimborsati.” – grazie alla sua politica di reso entro i 30 giorni. Ma noi siamo sicuri che non vi pentirete di un acquisto del genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.