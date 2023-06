Samsung Galaxy Watch 4 Classic, classe ed eleganza al polso con una spesa IRRISORIA

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è un sofisticato smartwatch con uno schermo da 1,4 pollici, progettato per offrire una varietà di funzionalità avanzate e uno stile elegante. Questo orologio intelligente è dotato di un design classico, con un ampio display che offre una nitidezza e una chiarezza visiva eccezionali.

Con il Galaxy Watch 4 Classic, puoi monitorare la tua attività fisica e il tuo benessere in modo accurato e completo. Grazie ai sensori integrati, puoi tracciare il tuo battito cardiaco, misurare la saturazione di ossigeno nel sangue, monitorare il sonno e tracciare vari tipi di allenamento. Il tutto spendendo oggi su eBay 161€ grazie alla promo in corso 10% VACANZE23 che ti fa risparmiare il 10% sul prezzo finale.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic, l’eleganza al polso

Grazie alla sua connettività Bluetooth, puoi collegare il Galaxy Watch 4 Classic al tuo smartphone e ricevere notifiche, messaggi e chiamate direttamente sul polso. L’orologio è compatibile con dispositivi Android e iOS, garantendo una vasta compatibilità con i tuoi dispositivi mobili.

Il Galaxy Watch 4 Classic offre anche una vasta gamma di app e funzionalità, come il controllo della musica, il tracciamento del tuo percorso con il GPS integrato, il pagamento tramite Samsung Pay e molto altro ancora. Puoi personalizzare l’aspetto del tuo orologio scegliendo tra una varietà di quadranti e cinturini intercambiabili, per adattarlo al tuo stile personale.

Con una batteria di lunga durata, il Galaxy Watch 4 Classic ti accompagna per tutta la giornata senza dover preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 50 metri, puoi indossarlo anche durante le attività acquatiche o in situazioni di pioggia. Con il suo ampio schermo e la vasta gamma di funzioni, ti offre un’esperienza completa per il monitoraggio della tua salute, la gestione delle notifiche e altro ancora, il tutto racchiuso in un elegante design da polso. Fallo tuo ora su eBay a 161€ grazie alla promo in corso 10% VACANZE23 che ti fa risparmiare il 10% sul prezzo finale.

