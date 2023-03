Samsung Galaxy Watch 5: sconto di 70€ sulla versione LTE da 40mm

Il Samsung Galaxy Watch 5 è l’ultimo smartwatch prodotto dalla casa sud-coreana, il secondo con a bordo WearOS. Rispetto al precedente modello conferma l’iconico design e un’esperienza d’uso al top tra gli indossabili progettati per i possessori di smartphone Android. Oggi su Amazon è in offerta la versione LTE da 40mm a 279 euro anziché 349 euro, per effetto del 20% di sconto. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se sei abbonato a Prime puoi usufruire della spedizione gratuita.

Samsung Galaxy Watch 5 LTE da 40mm in sconto del 20% su Amazon

Il design di Galaxy Watch 5 si conferma, in assoluto, come uno dei migliori nel settore degli smartwatch. Oltre al design, Samsung ha curato alla minima perfezione anche il comparto hardware, con il GPS+GLONASS, il Bluetooth 5.2, l’NFC per i pagamenti, il Wi-Fi. Tra le novità rispetto al modello precedente segnaliamo la presenza del sensore di temperatura, che va ad aggiungersi al sensore del battito cardiaco e ai componenti per l’ECG e la misurazione della pressione arteriosa. A bordo troviamo poi il Play Store, che consente di scaricare app come Google Maps e Google Wallet (puoi aggiungere quest’ultimo in sostituzione di Samsung Pay). Con il nuovo Watch 5 è poi ora possibile fare telefonate al polso e rispondere alle notifiche direttamente tramite la tastiera.

Se sei alla ricerca del miglior smartwatch con a bordo WearOS, allora hai di fronte a te una scelta obbligata. Approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon sul Galaxy Watch 5 per risparmiare 70 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

