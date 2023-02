Samsung Galaxy Watch 5: su Amazon oggi risparmi più di 100 euro

Chi va piano va sano e va lontano. Ancora meglio se con al polso il Samsung Galaxy Watch 5, protagonista dell’offerta del giorno di Amazon: grazie allo sconto del 31%, oggi bastano soli 226 euro per accaparrarselo. Ma non solo, perché puoi anche scegliere di prenderlo in 5 rate senza interessi di Amazon da 45 euro al mese.

E se hai l’abbonamento a Prime, a tutto questo aggiungici pure la spedizione gratuita e la consegna ultrarapida. Se completi l’ordine entro la mezzanotte di oggi, hai la possibilità di ricevere il tuo nuovo smartwatch a casa già nella giornata di domani. Che cosa chiedere di più?

Amazon fa crollare il prezzo del Samsung Galaxy Watch 5 a 226 euro

Il modello in offerta è lo smartwatch Galaxy Watch 5 in colorazione Sapphire nella versione da 44mm. Un dispositivo indossabile dal design iconico, piacevolissima eredità del precedente Galaxy Watch 4.

Anche quest’anno rimane la scelta migliore per Android, con la conferma del sistema operativo Wear OS, il sistema operativo progettato da Google per gli smartwatch. A questo proposito sottolineiamo la possibilità di gestire senza affanni la posta di Gmail, i pagamenti mobile con Google Pay e le liste della spesa con Google Keep.

Tra le principali novità del nuovo smartwatch di Samsung ritroviamo il sensore a infrarossi per misurare la temperatura e una batteria ancora migliore rispetto a quella del precedente modello, con un’autonomia di oltre un giorno e mezzo.

Metti nel carrello ora il Samsung Galaxy Watch 5 al miglior prezzo su Amazon, per approfittare del 31% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.