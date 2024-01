Samsung Galaxy Watch 6 crolla di prezzo a 229€ (Amazon)

Il Samsung Galaxy Watch 6, nella versione da 40 m color Beige, è in offerta in queste ore a 229 euro su Amazon, per effetto del 28% di sconto sul prezzo consigliato di 319 euro. Nel titolo abbiamo scritto “crollo di prezzo” perché soltanto nella giornata di ieri lo stesso modello costava oltre 300 euro.

Display più grande, rilevamento della salute migliorato, funzioni per la sicurezza avanzate: queste e altre ancora le caratteristiche chiave del nuovo smartwatch di Samsung, che continua a essere tra i migliori Wear OS oggi disponibili sul mercato.

Samsung Galaxy Watch 6 a soli 229€ su Amazon

Sono diverse le migliorie apportate dal nuovo Watch 6 rispetto alle precedenti generazioni. A partire dalle dimensioni del display, ora più grandi del 20%. Un aumento considerevole, che permette agli utenti di visualizzare più informazioni sul display del proprio smartwatch.

Un ulteriore miglioramento arriva dai dati più accurati del rilevamento della salute. Su tutti, il fiore all’occhiello del nuovo indossabile della casa coreana è il monitoraggio del sonno avanzato, che permette di ottenere un resoconto completo in grado di aiutare la qualità del sonno.

Da segnalare infine le funzionalità di sicurezza integrate nello smartwatch. L’esempio più significativo è la funzione di Rilevamento cadute, che fa sì che il dispositivo chieda direttamente all’utente se abbia bisogno di aiuto.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul Galaxy Watch 6 di Samsung, così da risparmiare 90 euro tondi tondi rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se hai l’abbonamento a Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione, con la possibilità di ricevere a casa tua l’articolo entro la giornata di domani.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.