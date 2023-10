Samsung Galaxy Watch 6 LTE da 40 mm al MINIMO STORICO su Amazon (289€)

Su Amazon il Samsung Galaxy Watch6 è in offerta a 289,90 euro, il nuovo minimo storico per il modello LTE da 40 mm. L’articolo beneficia della spedizione Amazon, per cui se sei un utente Prime godi della consegna gratuita e ultra veloce.

Il modello in offerta monta la ghiera touch in alluminio e il cinturino in colorazione Graphite. Allo stesso prezzo puoi anche prendere quello in colorazione Gold.

Samsung Galaxy Watch6 LTE da 40 mm in super offerta a 289,90 euro su Amazon

Hardware completo, dimensioni dello schermo più grandi, software ricco di funzionalità e con le app di Google: questi sono i principali punti di forza del nuovo Galaxy Watch6, che si candida a smartwatch di riferimento per tutti gli utenti Android insieme al Pixel Watch di Google.

Dentro la confezione troverai anche l’alimentatore magnetico con connettore USB-C, tanto basta per fare meglio rispetto alla concorrenza.

Ma a fare la differenza è soprattutto nella costruzione e vestibilità: il nuovo modello presenta uno spessore di appena 9 mm, oltre che un nuovo sistema di aggancio e sgancio nettamente più comodo rispetto al passato.

Presenti inoltre tutti i sensori per il monitoraggio completo della propria salute. Puoi perfino misurare la pressione arteriosa ed effettuare un elettrocardiogramma.

Rispetto alle versioni precedenti cambia anche il display, che passa da 1,2 a 1,3 pollici nella versione da 40 mm e da 1,4 a 1,5 pollici nella versione da 44 mm. A questo si aggiunge una riduzione dei bordi pari al 30%, per una luminosità di picco che raggiunge i 2.000 nits.

Approfitta del prezzo più basso di sempre del Samsung Galaxy Watch6 LTE, così da risparmiare qualcosa come 70 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.