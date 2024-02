Samsung Galaxy Watch 6: qualità TOP a un prezzo ASSURDO

Per chi desidera acquistare uno smartwatch completo e soprattutto di elevata qualità, ecco che Samsung entra in tuo soccorso con il nuovo Galaxy Watch 6, disponibile oggi su Amazon al prezzo assurdo di 229€, beneficiando di un importantissimo sconto del 29% sul prezzo di listino, una cosa mai vista prima per un prodotto top di gamma.

Lo smartwatch di Samsung si fa notare per il suo design elegante e raffinato e la sua importante dimensione di 44mm lo rende ottimo per ogni occasione. Il suo display AMOLED è estremamente chiaro e luminoso e non c’è bisogno per forza di una buona condizione di luce per vedere chiaramente sullo schermo. L’interfaccia è intuitiva e fluida, per un esperienza che non prevede alcun rallentamento.

Samsung Galaxy Watch 6: completo e raffinato, oggi disponibile su Amazon a pochissimo

Con questo importante smartwatch puoi spaziare tra un mucchio di attività: puoi monitorare efficacemente il sonno, conoscendo finalmente quali sono i tuoi reali ritmi e adattarli per avere una qualità migliore del riposo. Puoi conoscere la tua composizione corporea con il sensore BioActive, tenendo costantemente sotto controllo il tuo corpo e gli obiettivi di fitness che ti sei prefissato. Inoltre, come ogni smartwatch che si rispetti, puoi monitorare la tua frequenza cardiaca, ma in questo caso lo farai con una precisione elevatissima più un avviso che ti dirà se è troppo alta o troppo bassa.

Puoi personalizzare i tuoi quadranti, scegliendo tra una vastissima gamma di opzioni, così da rendere la tua esperienza con questo fantastico smartwatch estremamente personalizzata. Inoltre, puoi anche scattare direttamente selfie dal tuo polso associando Galaxy Watch 6 a Z Flip 5, essendo che l’integrazione con i vari dispositivi Samsung è davvero all’avanguardia. Fai tuo questo gioiellino a un prezzo d’eccezione: 229€ con un importante sconto del 29%.

