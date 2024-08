Samsung Galaxy Watch 7 44mm su eBay mai visto un prezzo così basso!

Samsung Galaxy Watch 7 44mm si conferma lo smartwatch di riferimento sul mercato, offrendo un mix equilibrato di stile, funzionalità e prestazioni. E’ non solo un orologio bello da vedere e indossare, ma è anche e soprattutto ricco di funzionalità e sensori che lo pongono al vertice della categoria degli “orologi intelligenti”, piena fascia alta a tutto tondo. Lo sconto proposto da IngroTek su eBay è davvero sontuoso: sul sito ufficiale Samsung Galaxy Watch 7 costa 349 euro, sulla baia invece 289,90 euro! MENO 60 euro! E per non farsi mancare nulla c’è anche un piccolo codice sconto MENO 5%, ovvero AGOSTO24 da inserire prima del checkout!

Galaxy Watch 7 si distingue per il suo design raffinato e le finiture di alta qualità. Non mancano piccoli tocchi di classe, come il vetro a sbalzo in cristallo zaffiro e le cuciture colorate. Nonostante le dimensioni contenute, il display Super AMOLED è luminoso e vivido, garantendo un’ottima visibilità anche in condizioni di forte illuminazione. La dotazione sensori è ovviamente il punto di forza di Samsung Galaxy Watch 7.

Galaxy Watch 7 è dotato di un sensore bioactive che consente di monitorare in modo accurato frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, ECG e sonno. Inoltre, è in grado di rilevare automaticamente diverse attività fisiche, come la corsa, il nuoto e il ciclismo. L’autonomia della batteria da 425 mah è un punto di forza di questo smartwatch, garantendo diverse giornate di utilizzo con una singola carica. A livello di resistenze Samsung Galaxy Watch 7 è perfetto per il nuoto, sopporta fino a 5 atmosfere e ovviamente ha un bella certificazione IP68.

Su tutto spicca il nuovissimo processore da 3 nm, capace di gestire con grande fluidità tutte le potenzialità di WearOS. Muoversi tra i vari monitoraggi e app è decisamente veloce, senza lag e rallentamenti di sorta.

Il mega taglio di prezzo proposto da IngroTek su eBay è davvero esaltante: sul sito ufficiale Samsung Galaxy Watch 7 costa 349 euro, sulla baia invece 289,90 euro! E per non farsi mancare nulla c’è anche un piccolo codice sconto MENO 5%, ovvero AGOSTO24 da inserire prima del checkout!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.