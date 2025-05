Samsung Galaxy Watch Ultra: con lo sconto schock del -34% risparmi 240€

Ecco una promozione speciale che ti farà desiderare di averlo subito al polso: il Samsung Galaxy Watch Ultra, lo smartwatch per eccellenza dedicato agli amanti della tecnologia e delle avventure, è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 34%. A soli 458,18€ invece di 699€, potrai avere un concentrato di innovazione e resistenza.

Design robusto e tecnologia avanzata

Realizzato in titanio, un materiale di livello aerospaziale, il Galaxy Watch Ultra non solo è leggero ma anche estremamente resistente. Grazie alla certificazione 10 ATM, puoi utilizzarlo durante le tue attività acquatiche preferite, come il nuoto o lo sci nautico, senza alcuna preoccupazione. Inoltre, il GPS a doppia frequenza ti garantisce una precisione senza pari per il tracciamento dei tuoi percorsi, anche nelle aree più remote.

Con il supporto dell’ecosistema Samsung Health e la potenza dell’intelligenza artificiale Galaxy AI, questo smartwatch si trasforma in un vero e proprio assistente personale per il tuo benessere. Tra le sue funzionalità avanzate troviamo:

Analisi della composizione corporea

Rilevamento di anomalie cardiache

Monitoraggio delle cadute

Analisi del sonno con identificazione dell’apnea notturna certificata FDA

Ogni giorno, il sistema Energy Score ti aiuterà a ottimizzare le tue performance fisiche e mentali, offrendoti suggerimenti personalizzati per migliorare il tuo livello energetico.

Autonomia senza compromessi e masima compatibilità

Con il Galaxy Watch Ultra, non dovrai più preoccuparti di ricaricare il tuo dispositivo ogni giorno. La sua batteria ti offre fino a 100 ore in modalità Risparmio Energetico e 48 ore in modalità Exercise Power Saving. Perfetto per le tue avventure più lunghe e impegnative!

Questo smartwatch è compatibile con tutti gli smartphone Android 11 o superiori dotati di almeno 1,5 GB di RAM, rendendolo un dispositivo versatile e facilmente integrabile nel tuo ecosistema tecnologico.

Il Samsung Galaxy Watch Ultra è il compagno ideale per chi cerca un dispositivo tecnologicamente avanzato, resistente e dal design premium. Con un prezzo di 458,18€, risparmiando ben il 34% sul listino ufficiale, rappresenta un investimento eccezionale per il tuo stile di vita!

