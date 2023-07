Samsung Galaxy Watch4 40mm, LO SCONTO È GIGANTESCO!

Visto che si parla di orologi, di smartwatch, la battuta viene facile, è uno sconto che fa tremare i polsi… Si, lo è davvero visto che Amazon ha deciso di fare le cose in grande con un gargantuesco MENO 54% sul prezzo di listino di Samsung Galaxy Watch4 40mm, un vero e proprio sc0nto senza eguali! Prezzo bomba! Lo compriamo ora a 124 euro invece che 269 euro! Super offerta da non lasciarsi scappare vista anche la qualità eccezionale made in Samsung dello smartwatch!

Conosci te stesso!

Il display è un punto di forza del Samsung Galaxy Watch4 40mm. Con una risoluzione di 396 x 396 pixel, offre immagini nitide e vivaci. La qualità del display è stata ulteriormente migliorata grazie all’utilizzo della tecnologia Super AMOLED, che garantisce colori brillanti e un contrasto elevato. Inoltre, il display è protetto da un vetro Gorilla Glass DX che lo rende resistente ai graffi e alle eventuali cadute rovinose.

Samsung Galaxy Watch4 40mm è dotato di sistema operativo Wear OS che offre una connessione fluida con i dispositivi Samsung Galaxy. Controlla l’ANC su Galaxy Buds2 o attiva le app sullo smartphone dal tuo orologio. Le altre funzioni come la bussola rendono il Galaxy Watch4 ancora più ingegnoso

Una delle funzioni principali del Samsung Galaxy Watch4 40mm è il monitoraggio della salute e del fitness. Dispone di una serie di sensori per tracciare l’attività fisica, il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e persino il sonno. Queste funzioni consentono agli utenti di tenere sotto controllo la propria salute e di monitorare i progressi verso i propri obiettivi di fitness.

La lista dei sensori presenti è sterminata:

Accelerometro

barometro

giroscopio

sensore geomagnetico

sensore di luce

sensore ottico della frequenza cardiaca

sensore cardiaco elettrico

analisi dell’impedenza bioelettrica

Non manca davvero nulla, per questo Samsung Galaxy Watch4 40mm può essere definito uno smartwatch estremamente affidabile, e ricco di potenzialità.

Poter pagare Samsung Galaxy Watch4 40mm a meno della metà del suo prezzo di listino è davvero qualcosa di irrepetibile, non lasciatevi scappare questa super offerta quindi. MENO 54% è davvero INSTABUY!

