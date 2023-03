Samsung Galaxy Watch4: -45% di sconto per l'EPICO smartwatch PREMIUM

Inutile girarci intorno: Samsung Galaxy Watch4 in offerta su Amazon con il 45% di sconto è la tua occasione d’oro per allacciare al polso uno tra i migliori wearable di sempre. Con un risparmio immediato di ben 136€ il device ti costa appena 163€, il tutto con consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Lo smartwatch a marchio Samsung è realizzato con materiali di altissimo livello e ha un forte sapore premium sotto ogni punto di vista: il display circolare ad altissima risoluzione, la cassa in alluminio, il cinturino in morbido silicone, eccetera.

Solo su Amazon trovi il Samsung Galaxy Watch4 con il 45% di sconto

Uno dei punti di forza dello smartwatch del colosso sudcoreano è senza ombra di dubbio sotto il profilo della salute e dello sport. Samsung Galaxy Watch4, infatti, monta un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca, la SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) ed effettuare anche un ECG (elettrocardiogramma).

Come se non bastasse, il device è anche un campione per il tracking dell’attività fisica: una volta allacciato al polso inizia a registrare automaticamente i dati più importanti per aiutarti a restare in forma e mantenere uno stile di vista sano e dinamico.

Come resistere a questa offerta di Amazon considerando che al 45% di sconto si aggiungono anche la consegna rapida in 1 giorno e la spedizione completamente gratuita? Metti subito nel carrello il wearable di Samsung e preparati a un’esperienza di utilizzo senza limiti.

