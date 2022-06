Samsung Galaxy Watch4 a 150€ su eBay è praticamente un REGALO

L’offerta eBay di oggi sull’ottimo smartwatch di fascia premium Samsung Galaxy Watch4 è una di quelle che per davvero è un regalo. Ti bastano appena 150€ per ricevere a casa un wearable che non solo ha riscritto la storia delle fascia alta, ma che rappresenta senza ombra di dubbio il miglior prodotto mai realizzato dal colosso sudcoreano in questo settore.

Infatti, se utilizzi il codice coupon esclusivo “MENO20ESTATE” in fase di acquisto, puoi godere di uno sconto del 20% che fa crollare il prezzo di vendita dello smartwatch a un nuovo record mai raggiunto prima.

Samsung Galaxy Watch4 44mm crolla su eBay ad appena 150€: cosa aspetti?

Samsung Galaxy Watch4 rappresenta tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartwatch, a partire dal design curato sotto ogni punto di vista con una cassa circolare da 44mm con uno speciale display AMOLED ad alta risoluzione. L’impermeabilità ti permette di indossarlo anche sotto la doccia oppure in piscina durante i tuoi allenamenti, mentre il sensore per il battito cardiaco registra costantemente 24/7 la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare gli ECG (elettrocardiogramma).

Inoltre, il tracking automatico degli allenamenti più comuni ti offre la libertà di iniziare ad allenarti senza perdere tempo a impostare i parametri sullo smartwatch; scoprirai con grande piacere che il wearable si trasforma in un secondo in un coach virtuale sempre a tua disposizione.

Non perdere questa occasione d’oro e metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di fascia premium al prezzo di uno dei tanti wearable di fascia media: una volta allacciato ti chiederai come hai fatto tutto questo tempo senza un dispositivo di questo tipo e soprattutto con le numerose funzionalità di cui dispone.