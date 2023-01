Samsung Galaxy Watch4, eBay te lo REGALA a 139€ con il 48% di sconto

Se c’è uno smartwatch di fascia alta che non devi assolutamente farti scappare è Samsung Galaxy Watch4, quest’oggi incredibilmente in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre. Infatti, ad appena 139€, il wearable del colosso sudcoreano tocca il minimo storico con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Realizzato con materiali premium e con un design di altissimo livello che ti farà perdere la testa sin dal primo utilizzo, il wearable ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze grazie alle numerose funzionalità a sua disposizione.

Il super smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch4 costa pochissimo su eBay

Frontalmente la cassa circolare abbraccia un bellissimo pannello touch a colori ottimizzato per visualizzare rapidamente tutte le notifiche in arrivo dal tuo smartphone, mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR si occupa di registrare 24/7 la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), effettuare ECG (elettrocardiogramma), monitorare la qualità del sonno e molto altro.

Ma non solo: Samsung Galaxy Watch4 è a tutti gli effetti anche un formidabile alleato per chi pratica sport a qualsiasi livello, merito del riconoscimento automatico di numerose attività fisiche con tanto di consigli a fine allenamento su come migliorare le proprie prestazioni e rimanere in forma.

Inutile girarci attorno: solo su eBay puoi trovare l’incredible smartwatch a marchio Samsung ad appena 139€. Inoltre, se lo acquisti adesso, ti arriva a casa in pochissimo tempo e addirittura senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.