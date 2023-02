Samsung Galaxy Watch4, giù del 42% su Amazon: RISPARMIA subito 126€

Con un risparmio immediato di ben 126€, questa offerta di Amazon è l’unica che ti permette di acquistare il bellissimo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 a un prezzo davvero sensazionale. Con uno sconto del 42%, infatti, il wearable di fascia alta può essere tuo ad appena 173€ con tanto di consegna rapida direttamente a casa e senza costi di spedizione.

Dotato di un incredibile rapporto qualità/prezzo e un design di altissimo livello che ha stregato milioni di utenti in tutto il mondo, lo smartwatch del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

C’è il 42% di sconto su Amazon per il bellissimo Samsung Galaxy Watch4

La cassa circolare in metallo abbraccia un display touch a colori con una eccellente luminosità e gestione dei colori, mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR si occupa di registrare 24/7 il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma) con la semplice pressione di un tasto.

Impermeabile agli schizzi e munito di una batteria di lunga durata, Samsung Galaxy Watch4 è anche amatissimo dagli sportivi di ogni grado per via del riconoscimento automatico delle attività fisiche in corso: lo allacci al polso ed inizia a registrare le informazioni più importanti per darti modo di migliorare la tua forma fisica e restare in forma.

Questa offerta di oggi su Amazon rappresenta senza ombra di dubbio la migliore che ti possa capitare per acquistare l’ottimo wearable di Samsung, incredibilmente in sconto del 42% con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.