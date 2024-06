Samsung Galaxy Watch4: il compagno di allenamento PERFETTO in PROMO SPECIALE

Cerchi un compagno di allenamenti funzionale e comodo per le tue attività fisiche all’aria aperta? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Samsung Galaxy Watch4 è disponibile su Amazon a soli 102 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere ad un momento all’altro!

Samsung Galaxy Watch4: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch4 è il compagno ideale per i tuoi allenamenti, perfetto soprattutto se sei appassionato di sport all’aria aperta.

Questo orologio smart ti permette di monitorare i progressi di fitness così da motivarti e migliorare le tue prestazioni. Inoltra hai la possibilità di gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale: le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

Anche la salute sarà sempre sotto controllo grazie al sensore Samsung BioActive di questo orologio fitness: potrai eseguire un ecocardiogramma e misurare la pressione sanguigna in tempo reale così da capire se ci sono anomalie.

Inoltre la funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi, mentre altre funzionalità avanzate ti consentono di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare.

