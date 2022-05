Samsung Galaxy Watch4, l'incredibile wearable a PREZZO FOLLE (-39%)

Se c’è uno smartwatch che merita di essere acquistato a occhi chiusi quello è proprio Samsung Galaxy Watch4, l’ultimo wearable presentato dal colosso sudcoreano e in queste ore in fortissimo sconto su Amazon a un prezzo esageratamente economico.

Infatti, con uno sconto del 39% che per la prima volta fa crollare il prezzo ad appena 180€, quest’oggi hai la possibilità di allacciare al polso un fitness tracker che ti garantirà anni e anni di utilizzo senza mai deluderti.

Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon con il 39% di sconto: cosa aspetti?

Samsung Galaxy Watch4 è innanzitutto un device che non passa inosservato: la cassa circolare in alluminio abbraccia un ottimi display touch luminoso e con colori vibranti, mentre i due tasti laterali ti permettono di controllare ogni aspetto del device anche durante gli allenamenti più intensivi.

Sul retro è presente un sensore HR di ultima generazione che non si occupa solo di tracciare la frequenza cardiaca 24/7 a riposo e durante gli allenamenti: il wearable di Samsung registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e dispone anche della funzione ECG che ti permette di inviare rapidamente un elettrocardiogramma al tuo cardiologo di fiducia.

Samsung Galaxy Watch4 è anche un coach a 360°: una volta allacciato al polso, infatti, inizia a tracciare i tuoi allenamenti prendendo in considerazione le statistiche più importanti. I risultati vengono automaticamente condivisi con l’applicazione per il tuo smartphone (supporta sia Android che iOS) per darti modo di migliorare giorno dopo giorno.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di Samsung per riceverlo già domani in giornata e senza costi di spedizione grazie con i servizi Prime. Rimarrai piacevolmente colpito dal suo design, la sua struttura robusta e l’incredibile numero di funzionalità per tracciare gli allenamenti e la tua salute.