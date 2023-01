Samsung Galaxy Watch4 LTE: lo smartwatch che non ha rivali cala del 46%

La serie Galaxy Watch4 Classic LTE 44mm è potenziata da prestazioni hardware avanzate, e offre un’esperienza d’uso senza soluzione di continuità e connessa come mai prima d’ora. Questi nuovi dispositivi sono stati completamente ridisegnati per fornire ai consumatori i migliori strumenti per tenere sotto controllo il proprio benessere. Oggi puoi finalmente averne uno anche tu se sfrutti l’offerta di Amazon e corri ad acquistarlo al prezzo di 189€, ovverosia con uno sconto del 46%.

Samsung rivoluziona il settore degli smartwatch?

I Samsung Galaxy Watch4 hanno dato inizio a una nuova era nell’innovazione degli smartwatch. Sono stati per esempio i primi dispositivi a includere il nuovo Wear OS, prodotto in collaborazione con Google, e dotati di One UI Watch, l’interfaccia utente di Samsung più intuitiva di sempre. Questa piattaforma rivoluzionaria consente di esplorare un ecosistema in espansione direttamente dal proprio polso, con popolari app Google come Maps, e servizi Galaxy 11 molto apprezzati, come Samsung Pay, SmartThings e Bixby.

La nuova piattaforma include anche il supporto per le più importanti app di terze parti, ed è dotata del rivoluzionario sensore BioActive, che vanta un design più piccolo e compatto, senza sacrificare la precisione nella misurazione. Questo nuovo sensore 3-in-1 utilizza un chip singolo per gestire tre potenti sensori di salute – Analisi Ottica della Frequenza Cardiaca, Analisi Elettrica del Cuore e dell’Impedenza Bioelettrica – così che gli utenti possano monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea.

Memorizza i progressi fitness, conosci la percentuale di grasso corporeo, i muscoli scheletrici, l’acqua corporea e altro ancora per raggiungere i tuoi obiettivi. Goditi ogni passo che fai con i tuoi amici e la tua famiglia con il Galaxy Watch4 Classic. Conta i tuoi passi e gareggia con gli amici in una gara avvincente vissuta con messaggi live. Le sfide includono badge commemorativi e un sistema di punti per rendere l’allenamento divertente e gratificante. Non esitare troppo, oggi puoi finalmente averne uno anche tu se sfrutti l’offerta di Amazon e corri ad acquistarlo al prezzo di 189€, ovverosia con uno sconto del 46% rispetto al prezzo consigliato di 349,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.