Samsung Galaxy Watch4 ritorna in sconto e va a RUBA: lo vogliono tutti

Il Samsung Galaxy Watch4 è un orologio smartwatch avanzato progettato per monitorare la tua salute e il tuo benessere, oltre a offrire funzionalità per il fitness e la connettività avanzata. Con la sua ampia gamma di funzionalità e il design elegante, è un compagno ideale per il tuo stile di vita attivo.

Samsung Galaxy Watch4, un must have

Il nuovo sensore Samsung BioActive è uno degli elementi che più caratterizzano questo device. E’ “lui” infatti che rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute. Il Galaxy Watch4 è dotato di sensori avanzati che monitorano la tua frequenza cardiaca, il sonno, il livello di ossigeno nel sangue e altri indicatori di salute. Puoi tenere traccia delle tue abitudini e ricevere avvisi se rileva anomalie.

Questo smartwatch è ideale per gli appassionati di fitness, con funzionalità di tracciamento dell’allenamento, monitoraggio delle attività quotidiane e guida vocale per gli esercizi. Puoi impostare obiettivi di fitness e seguire il tuo progresso. Poi è super divertente da usare: pensa, monitora i tuoi passi e ti fa gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale.

Dotato di tecnologia Wear OS, il Samsung Galaxy Watch4 è un orologio smartwatch versatile che ti aiuta a monitorare la tua salute, a mantenerti in forma e a rimanere connesso con il mondo. Se stai cercando un orologio smart di alta qualità, questo potrebbe essere una scelta ideale. Che aspetti, quindi, fai tuo il modello color nero prima che scada la promozione, e sfrutta il super sconto per prenderlo a soli 129€, anziché al prezzo di listino di 269€. Le spese di spedizioni sono gratis.

