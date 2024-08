Samsung Galaxy Watch4 usato COME NUOVO in offerta SPECIALE su Amazon

Uno degli smartwatch più ricercati sul mercato oggi è disponibile ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta del Samsung Galaxy Watch4, al momento acquistabile nella sezione Amazon Seconda mano a soli 68 euro grazie ad uno sconto del 20% da applicare al check-out.

Il modello è usato ma si trova in ottime condizioni, quindi è come se fosse nuovo. In più la spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato!

SAMSUNG Galaxy Watch4: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch4 in super offerta su Amazon è un modello usato ma risulta essere in ottime condizioni tanto da sembrare nuovo.

Innanzitutto questo dispositivo è in grado di misurare comodamente la composizione corporea così da monitorare i tuoi progressi di fitness. Inoltre tiene sotto controllo le attività e i punteggi di fitness, oltre a contare i passi, controllare le calorie e sfruttare il GPS durante gli allenamenti.

Anche la salute è sempre monitorata con funzionalità di ultima generazione. Ad esempio il sensore Samsung BioActive dell’orologio permette il monitoraggio del battito cardiaco e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale, effettuando anche un ecocardiogramma ogni volta che vuoi.

Questo modello ti offre anche la funzione di monitoraggio del sonno analizzando ogni fase del tuo sonno mentre riposi, e controllando contemporaneamente i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare.

