Samsung Galaxy Watch5 44mm: su Amazon il prezzo crolla a 189 euro

Nella giornata di ieri, col Prime Day 2023 di Amazon al debutto, quando abbiamo visto l’offerta a 199 euro per il Samsung Galaxy Watch5, mai ci saremmo aspettati che il prezzo potesse scendere ancora. E invece ci sbagliavamo.

In queste ore puoi acquistare il Samsung Galaxy Watch5 nella versione da 44mm in super offerta a 189 euro. Se te lo stai chiedendo sì, ti confermiamo che è il nuovo minimo storico per lo smartwatch più venduto su Amazon.

Samsung Galaxy Watch5 da 44mm al minimo storico per il Prime Day

Di minimi storici in queste 24-36 ore di Prime Day ne abbiamo visti tanti, ma quello sul Galaxy Watch5 era uno dei più attesi. Non solo è arrivato puntuale ieri, ma è andato perfino a migliorare in questo secondo giorno.

Forse nei mesi scorsi puoi aver visto perfino un prezzo migliore, sia su Amazon che su altri store. Però se si tiene conto dell’accoppiata perfetta “venduto e spedito da Amazon”, allora 189 euro è il prezzo più basso di sempre.

Lo ricordiamo ancora una volta per chi si fosse sintonizzato soltanto ora: l’offerta è esclusiva per i clienti Prime, che godono inoltre delle spese di spedizione gratuite. E se lo ordini oggi – cosa indispensabile se lo vuoi acquistare a questo prezzo – ti arriverà a casa già domani.

Cogli al volo l’offerta sul Samsung Galaxy Watch5 da 44mm per acquistarlo al nuovo minimo storico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.