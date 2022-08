Samsung Galaxy Watch5: lo smartwatch più desiderato del momento in offerta

Il nuovissimo Samsung Galaxy Watch5 , l’ultima novità della line-up dei Galaxy Watch, è disponibile finalmente su Amazon. Pensato per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie, lo trovi oggi al prezzo di 299 euro nelle colorazioni Graphite, Pink Gold e Silver. Un ottimo prezzo considerando anche la tipologia di prodotto, progettato per offrire un’esperienza completa end-to-end che va ben oltre le attività di fitness e si concentra anche su post allenamento, riposo e recupero.

Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth, prendilo su Amazon

Galaxy Watch5 è dotato dell’esclusivo sensore Samsung BioActive che segna l’alba di una nuova era nel monitoraggio digitale della salute. Introdotto per la prima volta sulla serie Galaxy Watch4, il sensore BioActive utilizza un unico chip esclusivo che gestisce tre potenti sensori di salute – Frequenza cardiaca (ottico), Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica – ed effettua rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress.

Grazie alla superficie più ampia e alla migliore adesione al polso, Galaxy Watch5 esegue un tracciamento ancora più preciso dei parametri di salute degli utenti, persino con maggiore accuratezza rispetto a Galaxy Watch4. In più, il potente sensore BioActive 3-in-1 opera insieme agli altri sensori presenti sulla serie Galaxy Watch5, tra cui il sensore di rilevamento della temperatura di recente introduzione, per dare agli utenti un quadro più dettagliato del proprio stato di benessere.

Il sensore di rilevamento della temperatura utilizza la tecnologia a infrarossi per letture più precise, anche in caso di variazione termica nell’ambiente circostante. Questo apre nuove possibilità per gli sviluppatori di ampliare le opzioni di salute e benessere e per gli utenti di trarre vantaggio da esperienze completamente nuove. Infine il dispositivo è dotato di una batteria maggiorata del 13% che garantisce otto ore di tracciamento del sonno con una ricarica di soli otto minuti, il 30% più veloce di Galaxy Watch4.

Galaxy Watch5 è dotato di un ulteriore strato di protezione: quest’anno Samsung ha integrato il primo smartwatch con display in vetro zaffiro per offrire maggiore resistenza esterna (+60%) e farne un vero alleato nell’uso quotidiano. Il dispositivo vanta infatti una cassa in alluminio sormontata da un vetro zaffiro ad alta resistenza. Allora, non esitare, questo gioiello oggi lo prendi su Amazon al prezzo di 299 euro nelle colorazioni Graphite, Pink Gold e Silver.

