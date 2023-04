Samsung Galaxy Watch5: COLPO grosso su Amazon con il 36% di sconto

Di tanto in tanto arrivano alcune offerte Amazon davvero mozzafiato, come quella di oggi che ha come protagonista uno tra i migliori smartwatch di fascia premium degli ultimi mesi: Samsung Galaxy Watch5. Infatti, con uno sconto immediato del 36%, il wearable top di gamma di Samsung può essere tuo ad appena 190€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Bello, ergonomico e con un nutrito numero di sensori pensati per tracciare diversi parametri vitali e anche le tue prestazioni in palestra, Samsung Galaxy Watch5 è il sogno di chi vuole portare al polso un wearable che non lascia nulla al caso.

Samsung Galaxy Watch5 crolla del 36% su Amazon: affare d’oro imperdibile

La cassa circolare in metallo abbraccia un eccellente pannello touch a colori super definito, mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca, la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue) ed effettua anche un ECG (elettrocardiogramma) con la pressione di un tasto virtuale.

Apprezzato anche per la sua buona autonomia che ti accompagna per un giorno intero senza fatica, Samsung Galaxy Watch5 è anche super popolare tra gli sportivi. I sensori interni, infatti, sono in grado di riconoscere automaticamente numerose tipologie di allenamento (al chiuso e all’aperto) per il tracking costante delle tue prestazioni fisiche.

Questa offerta di Amazon rappresenta la tua migliore occasione per allacciare al polso l’ottimo smarwatch di Samsung senza spendere un capitale: mettilo subito nel carrello per ricervelo a casa già nella giornata di domani e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.