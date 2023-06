Samsung Galaxy Watch5 il prezzo è davvero senza senso! MENO 32 PER CENTO!

Samsung Galaxy Watch5 da 40 mm è un sofisticato smartwatch che unisce stile, design, funzionalità avanzate e una vasta gamma di caratteristiche per tutti coloro che cercano tutta una serie di informazioni e parametri che un normale smartwatch non può dare. Samsung ha fatto davvero un bel lavoro con questo dispositivo mettendo insieme forma e sostanza. Il prezzo di listino è quindi non proprio popolare, ma oggi, grazie a questa spettacolare offerta Amazon, possiamo acquistarlo con un clamoroso sconto del 32%, risparmiando 97 euro, 202,90 euro invece che 299 euro.

Bello e completissimo

Uno dei punti di forza di Samsung Galaxy Watch5 è il suo design elegante e compatto. Con una cassa da 40 mm, è adatto sia a polsi maschili che femminili, offrendo un aspetto moderno e discreto. È disponibile in una varietà di colori e opzioni di cinturino, permettendo agli utenti di personalizzarlo secondo il proprio gusto e stile.

L’orologio è dotato di un display AMOLED nitido e luminoso, che offre una resa dei colori vibrante e un’ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. La cornice girevole intorno al display consente di navigare in modo intuitivo attraverso le varie funzioni dell’orologio, offrendo un’esperienza di utilizzo semplice e senza sforzo.

Per quanto riguarda la salute e il fitness, il Samsung Galaxy Watch5 offre una serie di funzioni avanzate e molto di più. Monitora costantemente la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e il sonno degli utenti, fornendo informazioni dettagliate sul benessere generale.

Dispone di oltre 90 allenamenti automatici preimpostati e può rilevare automaticamente diverse attività fisiche, come la corsa, il ciclismo e il nuoto, fornendo statistiche accurate sulle prestazioni.

L’autonomia della batteria è un aspetto cruciale per gli smartwatch e il Samsung Galaxy Watch5 non delude. Con una batteria di lunga durata, può durare fino a diversi giorni con un uso normale, riducendo al minimo la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, dispone di una modalità di risparmio energetico che consente di prolungare ulteriormente la durata della batteria. E come se non bastasse è dotato di ricarica veloce che impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica.

Samsung Galaxy Watch5 è uno smartwatch elegante, ricco di funzionalità e adatto a tutti. Con il suo design accattivante, e le funzioni avanzate di monitoraggio della salute è l’orologio perfetto per tutti coloro che vogliono indossare qualcosa in più rispetto ad un classico e banale smartwatch. Il prezzo non spaventa: l’offerta Amazon lo sconto di 97 euro, approfittatene ora!

