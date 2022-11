Samsung Galaxy Watch5, lo smartwatch NUMERO 1 crolla su Amazon

Inutile girarci intorno: Samsung Galaxy Watch5 ad appena 224€ è la migliore offerta di Amazon che ti possa capitare sottomano in questi giorni. Con uno sconto del 32%, infatti, non puoi assolutamente fartelo scappare considerando anche che ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e completamente gratuite.

Realizzato con materiali premium che gli conferiscono un design unico e bellissimo, il wearable del colosso hi-tech ruota attorno a innumerevoli funzionalità hi-tech in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Occasione unica su Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy Watch5

Oltre a montare una bellissima cassa in alluminio e un display touch circolare ad altissima risoluzione con una perfetta illuminazione sotto la luce diretta del sole, il wearable di Samsung integra anche un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco, la valutazione della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma) con la semplice pressione di un tasto.

A tutto ciò, inoltre, si aggiungono una batteria di nuova concezione che ti assicura un giorno pieno di utilizzo senza timore di restare senza autonomia a metà giornata e il tracking completo e dettagliato di tantissime modalità di allenamento che trasforma lo smartwatch in un vero e proprio coach virtuale.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il super smartwatch di Samsung fintanto che è in offerta con il 32% di sconto su Amazon. Se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.