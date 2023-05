Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm) a quasi METÀ PREZZO su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartwatch completo con funzioni avanzate da sportwatch, il Galaxy Watch5 Pro di Samsung si posiziona come uno dei punti di riferimento assoluti per quest’anno. Disponibile esclusivamente nella misura da 45 millimetri, oggi è in super offerta su Amazon a 299 euro, anziché i 499 euro richiesti dal prezzo di listino. Merito del 40% di sconto applicato dal colosso statunitense, che vende e spedisce l’articolo gratis a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Prime.

Samsung Galaxy Watch5 Pro in sconto del 40% su Amazon

Costruito in titanio e zaffiro, con resistenza alla pressione pari a 5 ATM e la certificazione IP68, il Samsung Galaxy Watch5 Pro si pone come uno degli smartwatch più resistenti del mercato, perfetto per chi ama praticare attività sportiva all’aperto in qualsiasi condizione. A questo si aggiunge anche la corrispondenza agli standard militari (MIL-STD-810H), che rende chiara l’idea di un dispositivo indossabile premium e sensibilmente diverso dagli altri.

Ottimo anche il display – un AMOLED 450×450 – e la precisione dei sensori, guidati dal nuovo Samsung BioActive per l’analisi dell’impedenza bioelettrica, la frequenza cardiaca ottica e il tracciato elettrocardiaco. Completano la sensoristica il sensore di luminosità, il sensore geomagnetico, il giroscopio, il barometro, l’accelerometro e il sensore di temperatura. Un plauso speciale infine sia alla possibilità di effettuare chiamate e rispondere tramite messaggi vocali che all’autonomia di due giorni senza always-on attivo.

Aggiungi al carrello ora il Samsung Galaxy Watch5 Pro per approfittare dello sconto di 200 euro di Amazon sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.