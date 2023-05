Samsung Galaxy Watch5 Pro: il MIGLIOR WEARABLE crolla su Amazon

Può sembrare un errore di prezzo ma ti assicuriamo che non è così: questa offerta di Amazon ti permette di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy Watch5 Pro a un prezzo molto interessante. Con uno sconto del 36%, infatti, il device a marchio Samsung crolla ad appena 319€ con un risparmio di ben 180€.

Bellissimo e realizzato con materiali di altissimo livello, il wearable del colosso sudcoreano è considerato come il miglior smartwatch di fascia alta attualmente in circolazione.

Risparmia 180€ su Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy Watch5 Pro

La cassa in acciaio inossidabile abbraccia un eccellente pannello touch a colori ad altissima risoluzione, mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR si occupa di tracciare numerosi parametri sulla tua salute, tra cui: frequenza cardiaca, concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), qualità del sonno, temperatura corporea e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Watch5 Pro è anche (e soprattutto) un fitness tracker di altissimo livello: una volta allacciato al polso, infatti, il wearable è in grado di riconoscere automaticamente dozzine di allenamenti differenti mentre l’app mobile (compatibile solo su Android) ti fornisce numerose informazioni e consigli su come migliorare la tua forma fisica.

Con uno sconto immediato di ben 180€ non puoi assolutamente farti scappare questa incredibile offerta di Amazon, l’unica su tutto il web che ti permette di allacciare al polso l’ottimo wearable di Samsung a un prezzo molto conveniente. Inoltre, se lo acquisti adesso, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.