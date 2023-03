Samsung Galaxy Watch5 SCONTATISSIMO su Amazon (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy Watch5 è lo smartwatch con sistema operativo Wear OS più completo che il mercato di oggi può offrire. Dall’iconico design al passo in avanti verso l’autonomia, dall’ecosistema Samsung alle tante funzioni smart dell’orologio. In queste ore puoi acquistare su Amazon il modello da 44mm Bluetooth a 227 euro anziché 329 euro per effetto dello sconto del 31%. In più puoi beneficiare anche delle cinque rate Amazon da 45 euro al mese a interessi zero.

Samsung Galaxy Watch5 in sconto del 31% su Amazon

È sotto gli occhi di tutti che il Galaxy Watch5 dal punto di vista costruttivo e della vestibilità è il miglior smartwatch con a bordo Wear OS e più in generale dell’universo Android. Allo stesso modo il display da 1,4 pollici di diagonale Super AMOLED con risoluzione da 450×450 pixel si conferma ai vertici assoluti della categoria. C’è poi Wear OS, il sistema operativo progettato da Google per gli smartwatch: dal Play Store di Google a Google Wallet per i pagamenti in mobilità, da Google Maps per le indicazioni stradali a Google Assistent per l’assistente vocale. E se hai uno smartphone Samsung, il nuovo Galaxy permette anche di effettuare un elettrocardiogramma.

Per accedere alle rate senza interessi di Amazon è sufficiente un account già attivo e la sottoscrizione all’abbonamento Prime. Non servono invece né carta di credito né un documento che certifichi il proprio reddito.

Se vuoi provare l’esperienza più esclusiva di Wear OS con al polso uno smartwatch Samsung, sfruttando così l’eccezionale ecosistema di prodotti tech costruito nel corso degli anni dall’azienda coreana, il Galaxy Watch5 è il dispositivo indossabile perfetto. Approfitta subito dell’offerta del giorno di Amazon per risparmiare oltre 100 euro sul prezzo di vendita. E se hai l’abbonamento a Prime la spedizione non la paghi.

