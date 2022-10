Samsung Galaxy Watch5, smartwatch da SOGNO al minimo storico (-24%)

Se c’è uno smartwatch di fascia premium che oggigiorno ha senso acquistare è l’ottimo Samsung Galaxy Watch5, un device eccellente sotto tutti i punti di vista e in queste ore al centro di una interessante offerta di Amazon con il 24% di sconto. Ad appena 226€, infatti, il device di fascia alta del colosso sudcoreano rappresenta l’occasione più vantaggiosa delle ultime settimane in ambito wearable.

Realizzato con una bellissima cassa circolare in alluminio che gli conferisce leggerezza e robustezza, il device di Samsung ha dalla sua tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze.

Offerta speciale su Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy Watch5

Completamente impermeabile e resistente anche alla polvere, lo smartwatch monta un bellissimo display circolare ad altissima risoluzione e un precisissimo sensore HR che registra costantemente la frequenza cardiaca, monitora i valori di ossigeno nel sangue (SpO2) ed effettua anche un ECG (elettrocardiogramma).

Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge anche una batteria di lunga durata e il supporto a numerose attività fisiche che vengono riconosciute automaticamente; ti basta allacciarlo al polso, indossare le sneakers e lasciare che lo smartwatch riconosca automaticamente il tipo di allenamento in corso. A fine giornata un resoconto preciso e puntale ti permette di conoscere il tuo stato di forma fisica, lo stress accumulato, le calorie bruciate e molto altro ancora.

Non puoi assolutamente farti scappare questa occasione di Amazon, a maggior ragione quando il protagonista è il bellissimo smartwatch di fascia premium di Samsung. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.