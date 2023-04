Samsung Galaxy Watch5 su Amazon a un prezzo da non CREDERCI

Amazon sceglie di mostrare i muscoli rispetto alla concorrenza proponendo una super offerta per il Samsung Galaxy Watch5 da 44mm in colorazione Silver. Oggi lo puoi infatti acquistare a 194,99 euro anziché 329 euro, che è il prezzo di vendita consigliato in questo momento per l’acquisto dell’ultimo Galaxy Watch prodotto dal colosso coreano. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se sei abbonato a Prime benefici anche della spedizione gratuita.

Samsung Galaxy Watch5 in sconto del 41% su Amazon

Non c’è molto altro da aggiungere quando si parla del Galaxy Watch5 di Samsung, se non che è lo smartwatch di riferimento in ambito Android. Una conferma arrivata a dodici mesi di distanza dal primo Galaxy Watch con a bordo il sistema operativo Wear OS di Google, che ha permesso all’indossabile di Samsung di compiere un balzo in avanti importantissimo rispetto ai precedenti modelli.

Il Watch5 è uno smartwatch completo di tutto, con un design divenuto ormai iconico e una batteria che può coprire fino a un giorno e mezzo/due giorni di utilizzo. Il fiore all’occhiello è il sensore Samsung bioactive 3 in 1, con il quale puoi monitorare in tempo reale la percentuale di massa grassa, i progressi compiuti al termine di ogni allenamento e la frequenza cardiaca. In più offre una nuova tecnologia avanzata di monitoraggio del sonno, grazie alla quale puoi migliorare notevolmente il sonno.

Il prezzo non resterà questo ancora per molto tempo. Il consiglio – ti parliamo per esperienza – è di approfittare subito del maxi sconto del 41% di Amazon sul Galaxy Watch5 di Samsung per risparmiare la bellezza di oltre 130 euro.

