Samsung Galaxy Watch6 Classic, il prezzo crolla per questo incredibile smartwatch Premium!

Samsung Galaxy Watch6 Classic (47mm) è uno degli smartwatch più avanzati, raffinati e ricercati sul mercato attuale, in vendita da meno di un anno. Dotato di un design elegante e raffinato, questo “orologio intelligente” unisce funzionalità tecnologiche avanzate con uno stile classico ma per nulla banale, rendendolo adatto anche a chi è sempre stato fedele al classico segnatempo analogico, ma sotto sotto ha sempre voluto provare il brivido smart sul polso. Eleganza e top della tecnologia, questo è Samsung Galaxy Watch6 Classic, il tutto impreziosito da un clamoroso MENO 33% Amazon che ci fa risparmiare ben 150 euro! Si avete capito bene, da 449 euro possiamo pagare Samsung Galaxy Watch6 Classic 299 euro!

Bellissimo e ricco di funzioni

Realizzato con materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile e il vetro Gorilla Glass DX, Samsung Galaxy Watch6 Classic si presenta con una finitura liscia e lucente, estremamente elegante e raffinata. La ghiera girevole intorno al display non è solo “di bellezza” o come ricordo degli orologi classici, ha la funzione di navigare attraverso le varie funzioni dell’orologio in modo intuitivo.

Dal punto di vista delle funzionalità, non manca nulla a Samsung Galaxy Watch6 Classic. Lo smartwatch è dotato di un sensore ottico avanzato per il monitoraggio della frequenza cardiaca, è in grado di fornire informazioni dettagliate sulla salute del suo utilizzatore. Inoltre, è in grado di misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue e di monitorare la qualità del sonno, fornendo così una panoramica completa della salute di chi lo indossa.

Per quanto riguarda le funzionalità legate allo sport, Samsung Galaxy Watch6 Classic offre un’ampia gamma di modalità di allenamento preimpostate che consentono di monitorare e registrare le proprie prestazioni durante l’attività fisica. Inoltre, è in grado di resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità, rendendolo adatto anche per il nuoto o l’immersione.

Da ultimo, ma non per importanza, grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi, è possibile sincronizzare Samsung Galaxy Watch6 Classic con il proprio smartphone e ricevere notifiche, chiamate e messaggi direttamente sul polso. L’orologio è in grado di controllare la riproduzione musicale e di funzionare come un pratico assistente personale grazie alla sua compatibilità con Bixby, l’assistente vocale di Samsung.

Samsung Galaxy Watch6 Classic rappresenta una combinazione perfetta di tecnologia all’avanguardia, design elegante e funzionalità avanzate. Ma soprattutto ha uno sconto Amazon eccezionale, MENO 33%!

