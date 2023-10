Il Samsung Galaxy Watch6 è finalmente sceso di prezzo: conviene sbrigarsi!

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE è ciò che ci vuole per chi cerca uno smartwatch che sia indossabile sempre, in tutte le occasioni, ma che all’occorrenza riporti con precisione tutti i parametri utili quando si svolge attività fisica. Utile anche per monitorare la qualità del sonno. Il quadrante da 47 mm è compatto e discreto, ma consente anche di leggere bene quanto riportato. Vanta una Batteria a lunga durata, è composto da un materiale elegante e resistente, con la ghiera interattiva in acciaio inox, il tutto condito da un accattivante color argento. Bene, oggi paghi questo smartwatch solo 439 euro, grazie allo sconto del 12%!

Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE: le caratteristiche

Grazie al suo precisissimo GPS, Galaxy Watch6 Classic, ti guida passo dopo passo durante le tue giornate e nelle sfide sportive più complesse. Molto importante anche di notte, per il monitoraggio del sonno. Potrai conoscere i ritmi del tuo sonno e le sue fasi: veglia, sonno leggero e profondo, fase REM. L’orologio ti dà anche utili consigli per migliorarlo: dormire bene di notte aiuta a essere vigili e proattivi durante la giornata. Puoi anche associarlo ad altre funzioni e app dell’universo Galaxy, come quella della fotocamera per esempio, per scattare foto più velocemente quando qualcosa ti ispira.

Con la zona di frequenza cardiaca personalizzata e i sensori per il rilevamento del battito potrai ottimizzare le tue prestazioni e raggiungere nuovi traguardi. Monitora il tuo battito cardiaco durante e dopo gli allenamenti e gli esercizi cardio. La sua sottile ghiera rotante unisce passato e futuro con uno scorrimento più fluido e reattivo, per un’interazione intuitiva con il display. E’ uno stile ispirato agli orologi subacquei, conferendogli però un design indossabile anche nel quotidiano. E’ possibile altresì scegliere tra una vasta gamma di opzioni per personalizzare il quadrante. Anche posizionando le app che usi di più in maniera da trovarle subito.

