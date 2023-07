Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic: partono i PREORDINI su Amazon

Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, progettati per supportare gli utenti nell’acquisire abitudini di vita più sane. La serie Galaxy Watch6 racchiude prestazioni ottimizzate in un design raffinato, impreziosito dalla ghiera più sottile, dal display più ampio e luminoso e da un’interfaccia utente più interattiva.

Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

La nuova famiglia di smartwatch della serie Galaxy Watch non cambiano particolarmente in termini di design, se non per un display leggermente più ampio e luminoso. Il modello Pro viene sostituito dalla versione Classic, che presenta un’iconica ghiera meccanicagirevole, una feature sempre molto apprezzata dagli utenti. L’anello superiore ruota e consente di navigare nei menù con semplicità Migliorano i sensori per il controllo dei parametri vitali e l’attività sportiva e il tracciamento del sonno viene rinnovato con algoritmi più precisi e reattivi.

Il Galaxy Watch6 offre informazioni significative in grado di stimolare un cambiamento positivo e costante grazie a suggerimenti, input motivazionali e consigli su misura facili da mettere in pratica. Il dispositivo aiuta l’utente a perfezionare non solo le proprie giornate, ma anche le ore notturne, concentrandosi sulle tre azioni chiave in grado di incrementare la qualità del sonno: comprendere i modelli di riposo individuali, migliorare le abitudini e organizzare un ambiente favorevole al sonno.

Watch6 è dotato di un display più grande del 20% rispetto al modello precedente, che consente di visualizzare più testo sullo schermo e ha una tastiera più grande. Questo display più vivido e con una migliore risoluzione vanta una luminosità di picco di 2.000 nit e, insieme alla funzione di regolazione della luminosità di display Always-On, consente agli utenti di visualizzare senza problemi il quadrante anche in caso di luce solare intensa.

Il Galaxy Watch6 Classic, torna la ghiera girevole tanto amata dai fan. Questo modello è disponibile nelle colorazioni Black e Silver nei formati 43 mm e 47 mm. Come il Galaxy Watch6, anche il Classic offre una serie di funzionalità per il monitoraggio della salute, tra cui il monitoraggio della pressione sanguigna, dell’elettrocardiogramma e la nuova funzione Notifica di ritmo cardiaco irregolare.

Entrambi i modelli possono essere personalizzati grazie a una maggiore scelta di quadranti e nuove proposte di cinturini. Sono dotati di una cornice più sottile del 30% e di una ghiera girevole più sottile del 15%. La serie Galaxy Watch6 presenta nuovi quadranti di tendenza, interattivi e informativi, che sfruttano al massimo il display più grande.

Prezzi

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic sono disponibili in preordine a partire da oggi 26 luglio.

Il Galaxy Watch6 Classic sarà disponibile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

Watch6 Classic Bluetooth 43 mm – 419€

Watch6 Classic LTE 43 mm – 469€

Watch6 Classic Bluetooth 47 mm – 449€

Watch6 Classic LTE 47 mm – 499€

Il Galaxy Watch6 sarà invece disponibile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

Watch6 Bluetooth 40 mm – 319€

Watch6 LTE 40 mm – 369€

Watch6 Bluetooth 44 mm – 349€

Watch6 LTE 44 mm – 399€

Coloro che acquisteranno un Galaxy Watch6/Galaxy Watch6 Classic entro il 10 agosto, potranno ricevere in regalo un Cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo.

