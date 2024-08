Samsung Galaxy Watch6: il più INNOVATIVO del momento a prezzo SCHOCK

Sei alla ricerca di uno smartwatch adatto a seguirti nei tuoi allenamenti ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Samsung Galaxy Watch6, al momento disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto dell’8%.



Samsung Galaxy Watch6: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch6 è uno smartwatch di ultima generazione che si contraddistingue per specifiche tecniche capaci di accontentare qualsiasi tipologia di utente.

Innanzitutto è dotato di un nuovissimo chip realizzato a 5 nanometri che può raggiungere una frequenza di 1,4 GHz, il 18% in più rispetto al modello pecedente. In più vanta una RAM da 2 GB e quindi garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi occasione.

Questo orologio dispone anche di un magnifico display Super AMOLED con always on, luminosità di picco 2.000 nit e protezione in Sapphire Crystal: questo vuol dire che oltre ad essere super resistente, offre sempre una grande visibilità in qualsiasi condizione esterna, quindi anche sotto il sole diretto.

La batteria super potente non è da meno tanto che garantisce un’autonomia fino a 40 ore con Always-On off, e fino a 30 ore con Always-On attivo. Inoltre è possibile sfruttare la ricarica rapida per avere l’energia necessaria in pochissimi minuti.

