Samsung Galaxy Watch6, il prezzo scende di botto grazie ad un clamoroso sconto Amazon!

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm è uno smartwatch Premium di ultima generazione progettato per gli amanti dello stile e dello sport e per tuti coloro che vogliono essere sempre connessi. Galaxy Watch6 Classic 47mm è elegante e sofisticato. Il corpo in acciaio inossidabile spazzolato e la lunetta girevole conferiscono un tocco di classe al dispositivo, mentre il cinturino in pelle garantisce extra eleganza e confort. E come se non bastasse la cassa dell’orologio è impermeabile fino a 50 metri. Lo sconto Amazon è una vera manna dal cielo: MENO 22%, ovvero MENO 100 euro sul prezzo di listino che si abbassa sino a fermarsi a 349 euro! Davvero un’offerta incredibile! Subito nel carrello Amazon prima che finisca!

Super bello, super smart!

Lo schermo AMOLED di Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm da 1,4 pollici è nitido e luminoso, con una risoluzione di 450 x 450 pixel. La qualità dei colori è davvero impressionante. Inoltre, grazie alla lunetta girevole è possibile navigare tra le varie funzioni e applicazioni in modo rapido e intuitivo.

Dal punto di vista delle funzionalità, Galaxy Watch6 Classic 47mm offre tutto ciò che ci si può aspettare da uno smartwatch Premium dotato del sistema operativo Tizen.

Tra le caratteristiche più interessanti di Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm troviamo il monitoraggio avanzato della salute. Questo dispositivo è dotato di un sensore di frequenza cardiaca, che consente di monitorare costantemente la frequenza cardiaca e di avvisarti in caso di anomalie. Inoltre, offre anche la misurazione dell’ossigenazione del sangue, che può fornire informazioni preziose sulla salute generale.

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm è anche un ottimo compagno per gli appassionati di fitness. Grazie al GPS integrato, è possibile monitorare con precisione l’attività all’aperto, tracciando percorsi e visualizzando le prestazioni in tempo reale. Inoltre, offre una varietà di modalità di allenamento, tra cui corsa, nuoto, ciclismo e molto altro ancora. L’orologio è in grado di riconoscere automaticamente l’attività che si sta svolgendo e di fornire dati accurati sulla distanza percorsa, le calorie bruciate e altro ancora.

La durata della batteria di Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm è piuttosto impressionante. Con un utilizzo normale, può durare fino a due giorni con una singola carica. Inoltre, supporta anche la ricarica wireless.

Meno 100 euro per questo Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm, va comprato ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.