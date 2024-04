Samsung Galaxy Watch6 in SCONTO STORICO: su Amazon solo oggi in SVENDITA

Lo smartwatch dei tuoi sogni può finalmente essere tuo, ad un prezzo a dir poco conveniente. Grazie all’ultima svendita totale di Amazon, puoi far tuo il mitico Galaxy Watch6 di Samsung al prezzo bomba di 259,00 euro. Si tratta di un costo minimo, che con lo sconto del 26% ti dà modo di risparmiare ben 90 euro sul totale. Nella colorazione Grafite e con la cassa da 44mm, è il giusto compromesso tra potenza hi-tech e design sportivo. Acquistalo immediatamente e sfrutta la promo, sarai felice e soddisfatto per tanto tempo.

Samsung Galaxy Watch6: lo smartwatch per tutti che unisce potenza e qualità

Un intramontabile in questo settore che ancora oggi riesce ad attirare milioni di appassionati da ogni angolo del mondo. Il Galaxy Watch6 ha tutto ciò che potresti cercare da uno smartwatch, grazie al suo design unico e alle sue funzionalità di ultima generazione. Tra cui ti segnaliamo il monitoraggio del sonno, che ha sensori avanzati per conoscere meglio i ritmi della veglia, tutte le sue fasi, la REM e alcuni consigli su come migliorare la tua routine. Così come per il monitoraggio cardiaco, grazie al PPG integrato che lavora periodicamente e in autonomia. Con avvisi in caso di dati troppo bassi o alti.

E poi la composizione corporea, sfruttando il Samsung BioActive per avere modo di tenere sempre sotto controllo il tuo corpo. Fissando obiettivi di fitness precisi e personalizzati. Lato design, questo dispositivo ha ancora più spazio sul display per via della cornice più sottile. Così da poter visualizzare tutto e navigare in maniera intelligente. Presente una personalizzazione totale, grazie al software di sistema che ti propone una vasta gamma di opzioni tra temi preimpostati, colorazioni uniche e foto importabili in qualche istante.

Godi oggi stesso dello sconto unico, questo potente smartwatch sarà tuo ad un prezzo bomba.

