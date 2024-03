Samsung Galaxy Watch6 in super offerta a 229€ da MediaWorld (anche a tasso zero)

La promozione Tech is Wow di MediaWorld, combinata con il finanziamento a tasso zero in 20 rate, porta in luce l’offerta sul Samsung Galaxy Watch6: il modello da 40mm è in promo a 229 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 20 rate a interessi zero da 11,45 euro al mese.

Uno schermo più grande (e allo stesso tempo più sottile), un monitoraggio del sonno avanzato e soluzioni per il fitness migliorate: queste sono le novità principali di Galaxy Watch6 di Samsung rispetto ai precedenti modelli, e che lo portano a essere un punto di riferimento tra gli smartwatch premium con a bordo il sistema operativo WearOS.

Samsung Galaxy Watch6 in offerta a 229 euro sul sito di MediaWorld

Grazie al suo display più grande, Galaxy Watch6 offre la possibilità di visualizzare ancora più informazioni rispetto al passato. Merito anche della cornice più sottile del 30%: gli utenti hanno così modo di esprimere al meglio la propria personalità, grazie ai numerosi quadranti personalizzabili.

Al di là delle dimensioni dello schermo, un’altra novità importante dello smartwatch premium di casa Samsung è il monitoraggio del sonno avanzato. Mentre si è a letto, l’indossabile monitora le varie fasi del sonno, offrendo al termine un punteggio e vari schemi per migliorare la qualità del riposo.

Samsung si conferma inoltre un passo avanti gli altri con il sensore di analisi dell’impedenza biolettrica (BIA). Le sue misurazioni sono utili per monitorare al meglio il proprio corpo e la propria salute, oltre che per fissare obiettivi di fitness cuciti su misura.

Samsung Galaxy Watch6, nella versione da 40mm, è in offerta a 229 euro sul sito mediaworld.it. Volendo, è possibile pagare anche in 20 rate a interessi zero da 11,45 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.