Samsung Galaxy Watch6: lo smartwatch BOMBA in PROMO ESCLUSIVA

Ti presentiamo il compagno di allenamento perfetto per le tue attività all’aria aperta! Si tratta del Samsung Galaxy Watch6, oggi disponibile su Amazon a soli 189 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stann0o andando a ruba!

Samsung Galaxy Watch6: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy Watch6 è in grado di misurare la tua composizione corporea con il sensore Samsung BioActive e tenere sotto controllo il tuo corpo fissando obiettivi di fitness precisi e personalizzati.

Anche la tua salute sarà sempre monitorata grazie al sensore PPG integrato che misura periodicamente il battito e il ritmo cardiaco mentre indossi Galaxy Watch6, e ti avviserà se il battito è troppo alto o basso. In più con il Monitoraggio del sonno avanzato potrai conoscere i ritmi del tuo sonno e le sue fasi, veglia, sonno leggero e profondo, fase REM e ricevere consigli per migliorare la tua routine quotidiana.

Dal punto di vista estetico la cornice ora più sottile ti permette di visualizzare, sfogliare e navigare su un display più grande. Inoltre puoi personalizzare l’orologio scegliendo tra una vasta gamma di opzioni e rendendo il tuo quadrante unico con design straordinari, schermate personalizzate e anche foto del tuo animale domestico preferito.

