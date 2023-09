Samsung Galaxy Watch6 da 40mm in sconto: offerta da non lasciarsi sfuggire

Settembre è ormai arrivato e molti di noi sono tornati alle vecchie e sane abitudini, attività fisica compresa. Se quest’anno vuoi elevare il tuo livello di attività fisica grazie ad un ottimo dispositivo, devi assolutamente approfittare della splendida offerta sul meraviglioso Samsung Galaxy Watch6 da 40mm. Lo smartwatch è in offerta a soli 259,90€, -19% sul prezzo originale di 319,00€.

-19% sul Samsung Galaxy Watch6 40mm con analisi del sonno

Il dispositivo è dotato di un display da 40mm Super AMOLED da 1.3 pollici con una risoluzione di 432 x 432 pixel ed una luminosità massima di 2.000nits. Inoltre, il display è protetto da un vetro in zaffiro, mentre la cassa è in armor aluminium. Grazie a ciò, Samsung ha ottenuto le certificazioni IP68, MIL-STD-810H (la quale indica che un prodotto ha superato rigorosi test in determinate condizioni ambientali) e 5 atm.

Il cuore del Samsung Galaxy Watch6 è il processore Exynos W930, accompagnato da 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Il dispositivo, oltre al battito cardiaco, rileva la pressione arteriosa e può effettuare un elettrocardiogramma.

Per quanto riguarda il rilevamento del battito cardiaco, il sensore PPG integrato misura la frequenza ed il ritmo mentre indossi lo smartwatch e ti avvisa prontamente nel caso in cui rileva battiti irregolari. Ti avviserà anche quando viene rilevato in ritmo ammalo.

Per le donne è anche disponibile il monitoraggio del ciclo, gestito da Natural Cycles, che utilizza la temperatura corporea notturna per prendere l’inizio della prossima mestruazione.

Sarai anche in grado di registrare gli allenamenti di oltre 90 esercizi, tra cui nuoto e yoga, e creare un allenamento personalizzato.

Infine, puoi anche impostare la frequenza cardiaca personalizzata o il Galaxy Watch6 misura il battito cardiaco mentre corri, ottimizzando la frequenza cardiaca al posto tuo.

Acquista il Samsung Galaxy Watch6 40mm a soli 259,90€. Affrettati, l’offerta scadrà a breve!

