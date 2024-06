Samsung Galaxy Watch6 SCONTATISSIMO AL 40%: ancora per POCO su Amazon

Vuoi un compagno di allenamento affidabile e super efficiente? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Samsung Galaxy Watch6 è disponibile su Amazon a soli 189 euro grazie ad uno sconto bomba del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punt di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasone così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Tutte le funzionalità del Samsung Galaxy Watch6

Il Samsung Galaxy Watch6 è un compagno di allenamenti super affidabile, oltre ad essere un accessorio di stile in ogni occasione.

Innazitutto ti permette di tracciare i movimenti di oltre 90 esercizi, tra cui nuoto e yoga, oltre a creare un allenamento personalizzato. In più, se dimentichi di avviare l’allenamento, lo smartwatch riconoscerà e registrerà in automatico alcuni esercizi come la corsa, la camminata e il ciclismo.

Non dovrai più preoccuparti neanche del tuo stato di salute grazie al sensore PPG integrato che misura regolarmente la frequenza e il ritmo cardiaco mentre lo indossi e ti avvisa nel caso in cui i battiti risultino irregolari. Inoltre, ti invierà a notifica se rileva un ritmo anomalo oltre a proporti di effettuare un ECG per un esame più dettagliato.

Allo stesso modo, per vivere le tue giornate al meglio, il dispositivo ti permette di monitorare le fasi del sonno, ovvero veglia, sonno leggero, profondo e fase REM, oltre a ricevere consigli su come ottimizzarle per riposare al meglio.

