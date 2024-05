Samsung Galaxy Watch6: SCONTO PAZZO solo per oggi su Amazon

Ancora per poche ore su Amazon puoi sfruttare una favolosa offerta a tempo che ti permetterà di ottenere un ottimo smartwatch spendendo veramente poco. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch6 40mm, disponibile ancora per poche ore sulla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo a un prezzo davvero importante. Con uno sconto del 20%, puoi accaparrarti questo prodotto spendendo oggi 199,99€. Se consideriamo il prezzo iniziale, questa offerta a tempo è davvero favolosa. Non fartela sfuggire!

Samsung Galaxy Watch6 40mm: acquista subito il prodotto in sconto

Finalmente con questo smartwatch potrai ottenere un monitoraggio del sonno estremamente avanzato, conoscendo nel dettaglio quali sono i tuoi ritmi di sonno e le sue varie fasi, come veglia, sonno leggero e profondo e fase REM, potendo ricevere dei consigli utili per migliorare giorno dopo giorno il tuo riposo. Inoltre, hai anche la possibilità di misurare la tua composizione corporea con il sensore Samsung BioActive, tenendo sotto controllo il tuo corpo e fissando degli obiettivi di fitness sempre precisi e soprattutto personalizzati.

Puoi monitorare nel dettaglio anche il tuo battito cardiaco, ricevendo delle notifiche push nel momento in cui viene rilevato un ritmo anomalo. Il sensore PPG integrato riesce a misurare periodicamente il battito e il ritmo cardiaco mentre indossi questo smartwatch, avvisandoti se il battito è troppo alto o troppo basso. In più, potrai sfruttare più spazio sul display, con la cornice ingrandita che ti farà navigare ancora più facilmente di prima, potendoti anche sbizzarrire nel cambiare i quadranti infiniti di cui disponi.

Acquista subito questo strepitoso prodotto su Amazon: il Samsung Galaxy Watch6 40mm è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un ottimo sconto a tempo del 20%, al prezzo finale fissato sui 199,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.