Samsung Galaxy Watch6: top smartwatch in sconto di 90€

Già da un po’ stavi cercando uno smartwatch adatto alle tue esigenze, ma stavi aspettando l’occasione giusta per fare l’acquisto? Non aspettare oltre, fatti un regalo e porta a casa il Samsung Galaxy Watch6 finché è in sconto di ben 90€ da Unieuro!

Samsung Galaxy Watch6; smartwatch di ottima qualità a prezzo folle

Esplora un nuovo universo di eleganza e funzionalità con il Samsung Galaxy Watch6, un orologio intelligente che rivoluziona il concetto di tecnologia indossabile. Immergiti nella magia di uno schermo più grande del 20% rispetto ai modelli precedenti, incorniciato da una cornice più sottile del 30%, offrendo un’esperienza visiva straordinaria e un ampio spazio per personalizzare i quadranti.

Scegli il tuo stile con cinturini sostituibili con un semplice clic, offrendoti la flessibilità di passare da un look adatto all’allenamento a uno più formale con un solo tocco. La resistenza ai graffi del vetro in cristallo di zaffiro rende questo orologio adatto a tutte le occasioni, sostenuto da una classificazione IP68 e 5ATM che lo rende perfetto per le tue avventure. La versatilità del Galaxy Watch6 si estende anche al monitoraggio avanzato del sonno, consentendoti di comprendere e migliorare le tue abitudini notturne. Accedi alle fasi del sonno, al punteggio e alla coerenza direttamente dal tuo polso, con suggerimenti personalizzati per un riposo ottimale.

Galaxy Watch6, inoltre, è un ottimo compagno di allenamento che si adatta alle tue esigenze in modo personalizzato. Seleziona con precisione la tua Zona di Frequenza Cardiaca ideale o lascia che l’orologio, con la sua tecnologia avanzata, monitori il battito cardiaco in base alla tua capacità fisica, ottimizzando così una frequenza cardiaca adatta alle tue esigenze.

Una volta che hai definito la tua zona di frequenza cardiaca desiderata, il Samsung Galaxy Watch6 ti avviserà quando entri in questa zona durante l’attività fisica, garantendo che tu rimanga nel range ideale mentre ti muovi, corri o ti alleni al tuo ritmo. Questa funzionalità offre un supporto personalizzato per massimizzare i benefici del tuo allenamento quotidiano!

Non meno importante, con la possibilità di abbinare il tuo orologio a Galaxy Z Flip5, puoi godere di una versatilità ancora maggiore. Scatta foto in primo piano o a distanza associando il Samsung Galaxy Watch6 alla modalità Flex di Galaxy Z Flip5 e al controller Fotocamera. Cambia facilmente tra la modalità foto e quella video, regola lo zoom e cattura immagini straordinarie con un semplice tocco del pulsante dell’otturatore sull’orologio.

Sperimenta la libertà di catturare i momenti speciali senza dover maneggiare il dispositivo direttamente, tutto grazie alla potente connessione tra il Galaxy Watch6 e il Galaxy Z Flip5. Il nostro consiglio è di sfruttare la promozione finché sei in tempo e di portare a casa Samsung Galaxy Watch6 finché è in sconto di ben 90€!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.