Samsung Galaxy Week: 5 bombe a prezzo incredibile su Amazon

Su Amazon continuano le occasioni con migliaia di prodotti in offerta che stanno attirando le attenzioni di altrettanti potenziali acquirenti. Tra i più ricercati, immancabilmente, i prodotti del vasto ecosistema Samsung, con un occhio particolare alla gamma Galaxy per via della promozione Samsung Galaxy Week. Ecco cinque delle migliori offerte da sfruttare subito.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

E’ stato uno dei protagonisti delle ultime settimane, e ora il Samsung Galaxy Tab A7 Lite (4GB-64GB)sta forse per prendersi un periodo di pausa dalle scene, visto che l’alto numero di unità vendute sembra aver svuotato i magazzini, anche di Amazon. Di fatto, le poche copie rimaste le trovate ancora in offerta a soli 139€ anziché a 199,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 3/32GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 179€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi il 30%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

Samsung Galaxy Z Flip4

Il Samsung Z Flip 4, il nuovo foldable a conchiglia di Samsung con display esterno da 1,9″ è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro. Segui questo link e assicurati la versione di colore Light Blue col taglio da 256GB a soli 896€, ovverosia con quasi 300€ di sconto e con le spedizione gratuite. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida.

Samsung Galaxy A13

Il Samsung Galaxy A13 è uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio, con un comparto fotocamere davvero molto interessante, almeno per questa fascia di prezzo. Il device combina poi un design morbido al tocco e colori delicati Black, White e Blue, per uno stile unico e caratterizzato da linee affusolate che favoriscono una presa confortevole e facilitano l’utilizzo del dispositivo. Vai quindi su Amazon e chiudi l’acquisto subito a soli 164€. Le spedizioni sono gratuite, rapide e sicure grazie a Prime.

Samsung Galaxy Watch4

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 49% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 138€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

