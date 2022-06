Samsung Galaxy Z Flip3: TUO a meno di 500€, prendilo ADESSO

Se avete voglia di provare un foldable ma avete paura che costi troppo, state tranquilli: abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Samsung ha rilasciato pochi mesi fa, il Galaxy Z Flip3, un dispositivo che vanta prestazioni top ad un prezzo concorrenziale. Oggi però, grazie agli sconti di Amazon, lo si porta a casa a soli 749,99€, a cui però dovete togliere altri 150€ mediante un coupon che si applica al momento del pagamento. Morale della favola, questo telefono vi costerà solo 499,99€: un vero affare se pensate che le spedizioni sono gratuite, celeri e incluse nel prezzo.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: il miglior pieghevole a meno di 500€

Questo è uno dei foldable più venduti dell’ultimo periodo; non è un caso infatti, che si trovi a questa cifra folle. Il telefono si apre e si chiude come un flip phone degli anni ’90, ma è dotato delle ultime chicche tecnologiche che lo rendono un “Must Have” dei nostri giorni. Schermo pOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, monitor esterno a colori con cui interagire per le notifiche e che mostra le principali informazioni di sistema: orario, meteo, eventuali messaggi e/o chiamate perse e molto altro ancora.

Sotto la scocca batte un potentissimo curoe Snapdragon 888 con modem 5G integrato; è uno dei telefoni più frizzanti di sempre, anche perché ha 8 GB di RAM che assicurano un’apertura fulminea delle app. Non manca lo storage interno da 256 GB, più che utili per l’archiviazione di file, video, foto, canzoni e applicazioni.

Insomma, capite bene che ci troviamo di fronte ad un Best Buy su tutta la linea: potente, bello, esteticamente carino, con un software pensato per chi fa molte videocall o ama scattarsi selfie da postare sui social. Onestamente, a 499,99€ è da comprare al volo, senza battere ciglio. Vi consigliamo di affrettarvi perché non sappiamo quanto durerà ancora questa promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.