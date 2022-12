Samsung Galaxy Z Flip4 (512GB), il prezzo SPROFONDA di 300€ per tutti i colori

Il Samsung Z Flip 4, il nuovo foldable a conchiglia di Samsung con display esterno da 1,9″ è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro. L’offerta riguarda tutti i modelli di questa gamma e quindi tutti e quattro i colori col taglio da 512GB a soli 1.029€. Il tutto con le spedizioni gratuite. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida.

Samsung Galaxy Z Flip4, che occasione!

Il Samsung Z Flip 4 è uno di quei dispositivi dal look sciccoso ma anche dalle grandi prestazioni. Il design compatto a conchiglia offre nuove modalità di utilizzo che nessun altro smartphone può vantare. Z Flip4 è pensato per essere utilizzato veramente a mani libere – per fare di più senza dover mai aprire lo smartphone. Fare chiamate, rispondere a messaggi, e addirittura controllare il widget di SmartThings Scene: ora tutto questo è possibile dallo schermo esterno.

Scatta ad esempio foto a mani libere con FlexCam. Sfrutta gli angoli del tuo smartphone 5G per catturare foto di gruppo, selfie e video da prospettive fantastiche e con dettagli realistici e di grande effetto, da condividere anche nelle tue app social di riferimento. Con Galaxy Z Flip4 è possibile fare foto, guardare contenuti e restare connessi più a lungo tra una carica e l’altra grazie alla batteria potenziata da 3.700 mAh.

Con la Ricarica Ultra-Rapida, ora supportata su Z Flip4, si può ricaricare fino al 50% in circa 30 minuti, mantenendo gli utenti connessi anche quando la batteria si sta scaricando. Il design è il più elegante di sempre e si distingue per la cerniera più sottile, i bordi ottimizzati, il retro in vetro opaco in contrasto e la scocca in metallo lucido. Al resto pensa il potente processore da 4 nm. E allora, costa stai aspettando? Fai in fretta, segui questo link, e assicurati questo autentico gioiellino approfittando dello sconto del momento su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.