SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, flip anche il prezzo MENO 38 PER CENTO!

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, lo smartphone pieghevole della casa coreana

Mai visto uno sconto come questo!

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G è uno smartphone pieghevole di fascia alta, ha un design unico e originale, che gli permette di piegarsi a conchiglia. Quando è chiuso, lo smartphone ha dimensioni ridotte e può essere riposto facilmente in tasca o in borsa. Quando è aperto, lo smartphone offre un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X offre immagini nitide e colorate, con una luminosità massima di 1200 nits e il supporto alla tecnologia HDR10+. Qualità eccezionale come da tradizione Samsung.

Sul versante della cattura delle immagini SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G ha una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 12 MP con apertura f/1.8, stabilizzazione ottica dell’immagine e autofocus a rilevamento di fase, e da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP con campo visivo di 123 gradi.

La fotocamera è in grado di registrare video fino a 4K a 60 FPS. La fotocamera anteriore è invece da 10 MP con apertura f/2.4 e offre la modalità ritratto e il video Full HD a 30 FPS.

Il cuore di SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G è la CPU Qualcomm Snapdragon 888+, un octa-core con frequenza massima di 2,99 GHz e architettura a 5 nm. Il processore è affiancato da una memoria RAM da 8 GB e da una memoria interna da 128 GB. Questa configurazione garantisce una elevata fluidità nell’uso quotidiano dello smartphone, sia per le attività di base che per i giochi più performanti.

La batteria è da 3700 mAh, nella confezione troviamo il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida, per ricaricare lo smartphone in poco tempo.

Dobbiamo davvero ringraziare Amazon per questo gigantesco MENO 38% che ci fa rimanere in tasca 439 euro!

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.