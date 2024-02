Samsung Galaxy Z Flip5, il miglior Flip-phone è IMPERDIBILE con 650€ di SCONTO!

Lo spettacolare Samsung Galaxy Z Flip5 è in super offerta su Amazon a un prezzo a dir poco incredibile, con caricatore incluso. Perché tra lo sconto del 20% offerto dal gigante dell’e-commerce e il cashback (se lo acquistate entro il 25 Febbraio 2024) potete farlo vostro, a conti fatti, a soli 599€.

In pratica oggi lo comprate a 999€, quindi scontato di 250€, ma se lo registrate su Samsung Members entro il 26 Marzo 2024, riceverete un rimborso fino a 400€. Ad ogni modo vi rimandiamo a questo indirizzo per tutti i particolari sull’iniziativa.

Galaxy Z Flip5 8GB/256GB, corri a prenderlo su Amazon

Caratterizzato da un design elegante e compatto, e da un colore Cream (Crema) che aggiunge un tocco di raffinatezza, questo Samsung Galaxy Z Flip5 propone tante opzioni di personalizzazione e prestazioni potenti. Il device utilizza una maggiore varietà di materiali riciclati, riducendo così l’impatto ambientale. Le confezioni sono realizzate con carta riciclata al 100%, confermando l’impegno di Samsung verso la sostenibilità.

Dotato di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, il Galaxy Z Flip5 offre prestazioni potenti e una capacità di archiviazione generosa per tutte le tue esigenze digitali. Ma ciò che rende davvero unico il Galaxy Z Flip5 è la sua innovativa Flex Window, che consente un accesso rapido alle informazioni essenziali e alle notifiche anche quando il dispositivo è chiuso.

La fotocamera è altamente versatile, permettendo scatti a mani libere da diverse angolazioni e funzioni avanzate di editing. L’IA migliora la qualità delle foto in condizioni di scarsa luminosità e lo zoom digitale offre dettagli nitidi. Galaxy Z Flip5 è l’ideale per esprimere la propria creatività e stile in modo unico ed esclusivo.

Con un processore di ultima generazione e una batteria ottimizzata, la serie Samsung Galaxy Z ridefinisce l’esperienza d’uso dello smartphone. Con un risparmio immediato di quasi 250€, e il successivo rimborso di Samsung di 400€, portarsi a casa il Samsung Galaxy Z Flip5 oggi è un’opportunità da non perdere. E con le spedizioni gratuite via Prime, l’acquisto diventa ancora più conveniente. Corri a prenderlo e a portartelo a casa prima che vada esaurito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.