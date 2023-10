Samsung Galaxy Z Flip5 migliora in tutto e su Amazon è scontato di 200€

Il fantastico Galaxy Z Flip5 dal design elegante e compatto e con opzioni di personalizzazione e prestazioni potenti è in super offerta su Amazon con un mega sconto di quasi 200€. A 779€, infatti, puoi portartelo a casa con le spedizioni gratuite via Prime.

Galaxy Z Flip5 utilizza inoltre una maggiore varietà di materiali riciclati, come vetro, alluminio e plastica ottenuti da fonti post-consumo, riducendo l’impatto ambientale rispetto alle generazioni precedenti. Anche le confezioni sono realizzate con carta riciclata al 100%.

Galaxy Z Flip5, corri a prenderlo su Amazon

Galaxy Z Flip5 è il dispositivo pieghevole tascabile che si distingue per stile ed esperienza d’uso. La nuova Flex Window offre molteplici funzionalità e opzioni di personalizzazione. Da chiuso, offre un accesso rapido alle informazioni utili tramite Widget e la possibilità di gestire notifiche e impostazioni rapide.

La fotocamera è altamente versatile, permettendo scatti a mani libere da diverse angolazioni e funzioni avanzate di editing. L’IA migliora la qualità delle foto in condizioni di scarsa luminosità e lo zoom digitale offre dettagli nitidi. Galaxy Z Flip5 è l’ideale per esprimere la propria creatività e stile in modo unico ed esclusivo.

Tra le novità più importanti, la cerniera Flex Hinge, che è stata rinnovata per garantire solidità ed estetica, e le funzionalità della fotocamera, tra cui la modalità FlexCam, permettono di scattare foto da diverse angolazioni. Con un processore di ultima generazione e una batteria ottimizzata, la serie Samsung Galaxy Z ridefinisce l’esperienza d’uso dello smartphone. A 779€ c’è poco da pensarci su, quindi: corri a prenderlo e a portartelo a casa con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.