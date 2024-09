Samsung Galaxy Z Flip6: lo smartphone pieghevole più desiderato in offerta top

Ecco uno degli smartphone pieghevoli più richiesti sul mercato, e che oggi può essere tuo ad un prezzo speciale! Si tratta del Samsung Galaxy Z Flip6, al momento disponibile su eBay a soli 639 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Z Flip6: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Samsung Galaxy Z Flip6 è uno smartphone pieghevole di ultima generazione che vanta specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato di un grande display da 6.7 pollici con una delle risoluzioni fra le più elevate attualmente in circolazione. Si contraddistingue per il suo design pieghevole che è impeccabile e che non lascia nessun segno sullo schermo nel momento in cui è aperto.

Le funzionalità di questo modello sono davvero strepitose, cominciando dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualsiasi luogo tu sia. Inoltre è dotato di una fotocamera di ultima generazione con un sensore da ben 50 megapixel che permette di realizzare foto realistiche e dai particolari minuziosi, oltre a video in 4K sempre impeccabili e super stabili.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello del cellulare così da poterlo utilizzare per un giorno intero senza nessuna preoccupazione. Per finire, il suo spessore è di appena 6.9mm quindi risulta essere tra i modelli più sottili ed eleganti sul mercato.

