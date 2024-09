Samsung Galaxy Z Flip6: lo smartphone pieghevole più ricercato in promo su eBay

Uno degli smartphone pieghevoli più desiderati sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo minimo! Parliamo del Samsung Galaxy Z Flip6, oggi disponibile su eBay a soli 623 euro grazie ad uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è valida ancora pochi giorni e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Samsung Galaxy Z Flip6: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Z Flip6 è uno degli smartphone pieghevoli più desiderati in assoluto, ed oggi è disponibile ad un prezzo piccolissimo.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il grande display da 6.7 pollici con una risoluzione elevatissima e che dispone di una cerniera invisibile attraverso la quale può essere piegato senza che si intravedi nessun segno. In questo modo basterà un colpo d’occhio per controllare qualsiasi tipologia di notifica anche con il dispositivo chiuso.

La connettività è sempre eccellente in quanto sfrutta il modulo 5G per un trasferimento dati e una navigazione in internet stabile e velocissima. Allo stesso modo, la sua multimedialità ti stupirà grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette di realizzare foto di alta qualità e di registrare video in 4K sempre nitidi e super stabili.

La batteria è potentissima e ti offre un’autonomia lunga una giornata intera, mentre lo spessore di appena 6.9mm rende questo modello un vero e proprio oggetto di stile.

Oggi il Samsung Galaxy Z Flip6 è disponibile su eBay a soli 623 euro grazie ad uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è valida ancora pochi giorni e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.