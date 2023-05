Samsung Galaxy Z Fold 4, versione 5G con 512GB di memoria in sconto speciale su Amazon

Il Galaxy Z Fold 4 è uno dei telefoni più apprezzati del 2022. Samsung ha davvero dato il massimo con questo smartphone foldable, che ora oltre a supportare più app contemporaneamente (fino a quattro alla volta sullo schermo, inclusa una “finestra mobile“), presenta un nuovo dock personalizzabile nella parte inferiore dello schermo, da cui puoi trascinare le app per avviarle loro. Supporta anche l’input per l’S Pen, e lo puoi trovare su Amazon a soli 1.499,00€ invece di 1.999,00€

Dal punto di vista energetico, lo Z Fold 4 presenta la migliore CPU mobile che Qualcomm ha attualmente da offrire, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, supportato da 12 MB di RAM. Questo chip non è così potente (dal punto di vista del benchmark) come l’A15 Bionic di Apple, ma Qualcomm sta colmando il divario e, in base ai test, ha tutta la potenza necessaria per le attività più tipiche e spazio sufficiente per più programmi come l’editing di video 8K.

È un telefono attraente, sia quando è chiuso e guardi lo schermo, sia quando è aperto nella sua modalità tablet più grande. Poiché la cerniera è meno prominente rispetto allo Z Fold 3, puoi quasi illuderti che questo sia un telefono non pieghevole. Certo, la piega sullo schermo interno è ancora visibile, ma ancora una volta questi sono giusti compromessi per avere uno schermo di vetro pieghevole.

La batteria da 4.400 mAh supera una tipica giornata lavorativa. Non c’è niente di cui lamentarsi, ma per un dispositivo di queste dimensioni e con un chip così efficiente, speravamo in qualcosa di più. La realtà è, tuttavia, che lo schermo di un tablet consuma più batteria rispetto anche al più grande schermo per smartphone standard da 6,8 pollici.

È un telefono costoso, soprattutto se si sceglie più di 256 GB di spazio di archiviazione di base, ma nonostante questo può essere trovato in sconto del 25% su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

